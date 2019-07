L'illa del fracassat Fyre Festival surt a la venda

El Fyre Festival va ser una temptativa de revolucionar el món dels esdeveniments musicals a força d'involucrar-hi famosos i 'influencers' per utilitzar-los com a reclam perquè persones d'arreu del món s'hi sentissin atretes i viatgessin fins a la paradisíaca illa on s'havia de celebrar. Però la realitat va ser molt diferent a tot el que els anuncis prometien. Va anar tan malament que fins i tot Netflix ha dedicat un documental al desastre que figures com Bella Hadid, Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski, Kendall Jenner o Alessandra Ambrosio van promocionar sense imaginar que allò seria un escàndol de dimensions planetàries.

L'illa privada de les Bahames on es va rodar la promoció amb totes elles, amb una superfície de 14 hectàrees, es diu Saddleback Cay. Una propietat que, segons 'Forbes', ara han posat a la venda per 11,8 milions de dòlars. Té set platges, una casa principal i edificis auxiliars, i els encarregats de la venda són HG Christie. L'única taca a l'expedient d'aquesta illa és el Fyre Festival, un esdeveniment que es va celebrar el 2017 i que tenia entrades de fins a 45.000 dòlars. Promeses de luxe i diversió que a l'hora de la veritat es van convertir en mentides que van escandalitzar els assistents, que pràcticament no tenien ni internet.