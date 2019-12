Urdangarin sortirà de la presó i passarà les festes en família

Iñaki Urdangarin iniciarà el dimarts 24 de desembre el seu permís de quatre dies fora de la presó de Brieva, a Àvila, en compliment del que va acordar el jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Valladolid, que ahir va autoritzar la seva sortida. Fonts penitenciàries han explicat a l'agència Efe que en principi la seva sortida abans de la nit de Nadal implica que haurà de tornar a la presó de dones on va elegir complir la condemna el 28 de desembre, amb la referència de l'hora en què abandoni les instal·lacions per determinar el moment del dia per a la tornada.

El permís de què gaudirà el gendre del rei Joan Carles va ser proposat per l'equip tècnic de la presó, que hauria observat una bona conducta d'Urdangarin, que ha complert la quarta part de la condemna. A més, la Fiscalia no s'hi ha oposat, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCL) a l'agència. La decisió del jutjat es produeix després de l'informe de la Fiscalia en què no s'oposa a la proposta d'Institucions Penitenciàries perquè considera que es donen els requisits legals perquè el pres, classificat en segon grau, gaudeixi del seu primer permís una vegada complerta una quarta part de la condemna.

Des del setembre Urdangarin –que va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Palma a cinc anys i deu mesos de presó per haver comès diversos delictes– pot sortir de la presó dos dies a la setmana amb un temps màxim de vuit hores al dia per fer tasques de voluntariat. Amb aquesta mesura es pretén evitar la dessocialització que es va provocar ell mateix elegint un centre penitenciari de dones, en el qual està completament sol. Actualment, el magistrat té ara pendent resoldre la sol·licitud del reclús d'ampliar de dos a tres dies aquestes sortides autoritzades.