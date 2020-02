260x366 La 'influencer' Paula Gonu confessa el que guanya i desferma la polèmica La 'influencer' Paula Gonu confessa el que guanya i desferma la polèmica

La influencer catalana Paula Gonu, amb més de dos milions de seguidors només a Instagram, ha desfermat la polèmica a les xarxes per explicar quant va guanyar al mes de desembre. Un gest de transparència amb els seus seguidors que pràcticament cap influencer acostuma a tenir, ja que les quantitats són molt elevades i no volen que els seus alts ingressos puguin minar la seva popularitat.

La de Cornellà de Llobregat, de 26 anys, ha assegurat a través de les seves xarxes que al desembre, només a través dels seus vídeos a YouTube, va embutxacar-se 14.000 euros. Una enorme quantitat facturada –"No són beneficis", remarca la jove– que ha generat polèmica entre molts dels seus joves followers, que tenen salaris molt llunyans a aquestes xifres. Tot i que molts han posat el crit al cel al sentir la xifra, molts altres han aplaudit que sigui sincera amb ells i comparteixi la seva realitat. Als que l'han criticat, Gonu els ha dit a través de Twitter: "M'alegra que almenys no us queixeu que gairebé el 50% se'l queden amb impostos". Malauradament, el comentari no ha servit per calmar les aigües.

Recentment, quan va visitar el programa de David Broncano, La resistencia, ja va parlar de diners. Quan el presentador li va preguntar quants diners tenia, com sempre fa amb tots els entrevistats, Gonu no va tenir cap inconvenient en dir que atresorava entre 500.000 euros i un milió als seus comptes corrents.