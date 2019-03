Jorge Javier Vázquez segueix hospitalitzat a Navarra

260x366 Jorge Javier Vázquez / MEDIASET Jorge Javier Vázquez / MEDIASET

El presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez va haver de cancel·lar diumenge la representació de la seva obra 'Grandes éxitos' a Tudela, Navarra, per causes que encara es desconeixen. L'Ajuntament de la localitat va haver d'informar que l'actuació, que havia de tenir lloc al Teatro Gaztambide, quedava suspesa fins a nova data. "A causa de l'ingrés a l'hospital del senyor Jorge Javier Vázquez ens veiem obligats a cancel·lar la funció de l'obra 'Grandes éxitos', programada per a aquest diumenge 17 de març al Teatre Gaztambide de Tudela", van dir des de la productora de l'espectacle. "Així mateix, aviat indicarem la nova data en què es realitzarà la funció. En nom de Jorge Javier Vázquez i de Laboratorio de la Voz sentim les molèsties i agraïm la seva comprensió", afegien.

Des de llavors diversos mitjans s'han estat preguntant quines són les causes d'aquest ingrés hospitalari, que encara dura. De moment el que s'ha confirmat és que avui no presentarà el seu programa televisiu. L'única informació que ha transcendit és la versió que ha donat una amiga seva a 'El Español', on ha dit que "està bé" i que només ha sigut un ensurt. No obstant, el mateix mitjà remarca que el badaloní ha demanat discreció sobre l'assumpte que l'ha portat a l'hospital.