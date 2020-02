Eto’o, a judici per una demanda de paternitat

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o haurà d’anar als jutjats de Madrid aquest dilluns per fer front a la demanda de paternitat presentada per Erika do Rosario l’any 2018. La noia, de 20 anys, assegura ser filla de l’exfutbolista, que hauria tingut una relació a finals dels 90 amb la seva mare, Adileusa do Rosario.Eto’o i la mare de la noia es van conèixer en una discoteca de Madrid quan tots dos tenien 18 anys.

Erika do Rosario, que estudia magisteri, va néixer el 15 de novembre del 1999 i al llarg de la seva vida ha patit diferents complicacions mèdiques. Li van extirpar un ronyó i es va sotmetre a una operació de columna a causa d’una escoliosi.

Eto’o mai ha reconegut la seva paternitat i mai ha respost a les citacions de la justícia, motiu pel qual va ser declarat en rebel·lia per part del jutge. Després que el camerunès no comparegués al primer judici que va tenir lloc el juliol del 2019, el jutge va establir unes mesures cautelars que obligaven Eto’o a pagar a Do Rosario 1.400 euros mensuals en concepte de pensió per alimentació. Si finalment la justícia dona la raó a la demandant, Do Rosario seria la vuitena filla reconeguda de l’exfutbolista.