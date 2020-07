Un jutge de Nova York impedeix a Harvey Weinstein arribar a un acord econòmic amb les víctimes dels seus abusos

Un jutge de Nova York va rebutjar dimarts un acord presentat per la Fiscalia local que incloïa una compensació econòmica de 19 milions de dòlars a les dones que "van experimentar un ambient de treball hostil, assetjament sexual i discriminació de gènere" mentre treballaven per a la productora de l'antic magnat de Hollywood, Harvey Weinstein, segons un document judicial recollit per Efe. L'acord, que va ser donat a conèixer per la Fiscalia de Nova York l'1 de juliol, era el resultat d'una demanda presentada el febrer del 2018 contra el productor, la seva companyia i el seu germà Robert per l'ambient d'assetjament que van crear a la feina.

També anava acompanyat d'una acció col·lectiva presentada separadament per un grup de dones que van ser assetjades i agredides sexualment per Weinstein, segons va informar llavors la fiscal general, Letitia James, i que intentava, entre d'altres coses, protegir de responsabilitats la productora i el germà de Weinstein. El jutge Alvin Hellerstein ha exposat en una nota que donarà a conèixer en un memoràndum la justificació de la seva decisió, que a la pràctica desestima un acord civil que havia aixecat polseguera des del començament perquè permetia que una gran part de les costes legals de Weinstein les sufragués una asseguradora i evitava que el productor reconegués la responsabilitat en els abusos a la feina.

Weinstein, que era un dels productors de cinema més poderosos de Hollywood, va ser condemnat l'11 de març a 23 anys de presó a Nova York per violació i agressió sexual a dues dones, després d'un judici que va donar veu a les seves víctimes i va fonamentar les reivindicacions del moviment feminista #MeToo, que va catalitzar el seu escàndol. Les denúncies contra Weinstein, que van aparèixer l'octubre del 2017 en publicacions de la revista The New Yorker i The New York Times, van desencadenar una onada de crítiques que van confluir en el moviment esmentat, amb un ampli ressò mundial.