Ordre d'allunyament per a la dona de Mainat

Primeres mesures judicials contra la dona del productor de televisió Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, investigada per haver intentat matar-lo fa alguns mesos. El jutge que porta el cas ha prohibit a la dona del productor acostar-se a ell i als fills que tenen en comú. Abans de l’estiu, Mainat va denunciar la dona per haver intentat matar-lo. Des de llavors els Mossos d'Esquadra l'han arrestada dues vegades, una per aquesta temptativa d'homicidi a finals de juny i una altra per una denúncia de falsificació de xecs, també del productor. Però fins ara el jutge l'havia deixada en llibertat amb càrrecs. Ara el magistrat té en compte "els nombrosos episodis de violència" protagonitzats per la dona de Mainat últimament per dictar l'ordre d'allunyament.

Aquest diumenge el jutge ha interrogat Mainat i Dobrowolski en el marc de la investigació que manté oberta. La Fiscalia ha demanat l'ingrés a la presó de la dona o, alternativament, una ordre d'allunyament, que l'advocada del productor ha sol·licitat que es fes extensiva també als seus fills. Després de posar tots els elements a la balança, el jutge s'ha decantat per dictar l'ordre d'allunyament i impedir a Angela Dobrowolski acostar-se a menys de mil metres de Mainat i dels fills –sí que li permet comunicar-s'hi–. També li ha retirat el passaport perquè no pugui fugir a l’estranger i l'obliga a anar a firmar cada quinze dies als jutjats. "No l'odio", ha assegurat a Efe el productor televisiu a la sortida dels jutjats de Barcelona.

"Punts foscos"

Els Mossos d'Esquadra van arrestar per primera vegada la dona de Mainat a finals de juny. El productor havia ingressat a l'hospital en coma a causa d'una baixada sobtada d'insulina –és diabètic– mentre dormia. El centre hospitalari va enviar posteriorment al jutge de guàrdia un informe perquè tant el seu estat com les circumstàncies de l'ingrés van fer aixecar sospites dels metges. Uns dies més tard Mainat i el seu fill gran van denunciar que la dona havia intentat assassinar el productor subministrant-li insulina mentre dormia. Segons va avançar La Vanguardia, les càmeres de seguretat de la casa haurien enregistrat els moviments de la dona entrant i sortint de l'habitació on dormia el productor fins a tretze vegades. El jutge ha tingut en compte els "punts foscos" en el comportament de Dobrowolski que aquella mateixa nit va detectar Mainat i que corroboren les imatges.

651x366 Josep Maria Mainat arribant avui a la Ciutat de la Justícia de Barcelona amb la seva advocada, Olga Tubau / EFE Josep Maria Mainat arribant avui a la Ciutat de la Justícia de Barcelona amb la seva advocada, Olga Tubau / EFE

Aquella nit Dobrowolski s'hauria anat amagant en un angle mort entre la nevera i les càmeres de seguretat que el productor havia instal·lat a casa seva. Mainat creu que va preparar alguna substància per administrar-li i fer-li baixar els nivells de glucosa. Després les càmeres la van captar mesurant diverses vegades els nivells d'insulina del marit. La màquina va anar guardant el recompte. Després de l'últim mesurament, la dona del productor va trucar a urgències. El facultatiu de l'ambulància que va atendre Mainat a casa seva "es va sorprendre" que no hagués trucat abans als serveis mèdics, tenint en compte els nivells registrats, i li va preguntar reiteradament per què havia trigat tant.

"Hi ha indicis racionals de criminalitat contra l'encausada com a autora d'un presumpte delicte de temptativa d'homicidi o d'assassinat", explica el jutge en la seva última resolució, en què també apunta que les proves recollides fins ara pels investigadors estan ajudant a aportar llum en la investigació i corroboren la versió del productor de televisió.

Assalt a casa del fill gran de Mainat

Després d'aquest episodi, el jutge en descriu dos més: el 19 d'agost Dobrowolski s'hauria colat a la finca del costat de la casa on viu actualment Mainat amb els seus dos fills petits. En una altra ocasió hauria protagonitzat un altre "episodi de violència física i verbal" tant contra el productor com contra un dels menors, que és fill d'una relació anterior de Mainat.

El setembre passat els Mossos van tornar a detenir Dobrowolski, però no per aquests incidents, sinó perquè van recollir proves que apuntaven que, pocs dies després d'haver intentat matar el productor, la seva dona hauria intentat falsificar la seva firma per cobrar dos xecs.