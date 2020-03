L'hospital confirma que la mare de Cristiano Ronaldo evoluciona segons el previst

260x366 Cristiano Ronaldo i la seva mare l'abril de l'any passat després que la Juve guanyés la lliga italiana / GETTY Cristiano Ronaldo i la seva mare l'abril de l'any passat després que la Juve guanyés la lliga italiana / GETTY

El Servei de Salut de la Regió Autònoma de Madeira (SESARAM) ha confirmat la nit de dimarts a dimecres en un comunicat l'accident cerebrovascular (ACV) que va patir la mare de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, i que la seva situació clínica discorre "d'acord amb el que s'esperava". La mare del futbolista del Juventus va ingressar la matinada de dimarts a l'Hospital Nélio Mendonça de Funchal, a l'illa portuguesa de Madeira, i allí va ser sotmesa a una trombòlisi (prova per dissoldre un coàgul sanguini) i a una trombectomia (extracció d'un trombe que bloqueja la circulació sanguínia).

Segons informa Efe, per conèixer de primera mà la situació de la seva mare, el futbolista es va traslladar des de Torí a Funchal, on va arribar dimarts a la tarda, amb la seva parella, Georgina Rodríguez, i el seu fill gran, Cristiano Ronaldo Jr. El futbolista portuguès Cristiano Ronaldo va dir que la seva mare es troba "estable i recuperant-se" i va demanar privacitat per a la seva família.

"Gràcies a tots pels missatges de suport a la meva mare. Està estable i recuperant-se a l'hospital. La meva família i jo donem el nostre agraïment a l'equip mèdic que l'està cuidant i demanem amablement privacitat en aquest moment", va escriure al seu perfil de Twitter. Ronaldo va néixer a Funchal, on es va formar com a futbolista abans de fitxar per l'equip Sporting de Portugal. La seva mare, de 65 anys, resideix en aquesta ciutat insular portuguesa.