La mare de Ronaldinho, ingressada a l'UCI per covid-19

L'exfutbolista brasiler Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, ha demanat aquest dilluns oracions per a la salut de la seva mare, que està ingressada en una unitat de cures intensives d'un hospital de la ciutat de Porto Alegre per covid-19. L'exjugador del Barça, el Milan i el París Saint-Germain va dir que la seva família està en la lluita perquè la seva mare, Miguelina Eloi Assis dos Santos, de 71 anys, es recuperi com més ràpid millor i pugui ser donada d'alta.

"Estimats amics, la meva mare està amb covid i estem en la lluita perquè es recuperi com més ràpid millor", va afirmar el campió mundial amb el Brasil el 2002 en un missatge que va publicar en el seu compte de Twitter. "Està en una unitat de cures intensives rebent totes les cures. Agraeixo des d'ara mateix les oracions, les energies positives i l'afecte de sempre. Força, mare", ha afegit el considerat per la FIFA com a millor futbolista del món els anys 2004 i 2005. El Brasil va registrar diumenge 408 morts i 25.445 contagis per coronavirus, de manera que el nombre de morts ja frega els 187.000 i el de casos confirmats els 7,3 milions, segons les dades del ministeri de Salut del país sud-americà.