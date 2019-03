María del Monte, multada amb 60.000 euros per no haver volgut facilitar les seves dades fiscals

La cantant de sevillanes María del Monte haurà de pagar una multa de 60.058 euros després que el Tribunal Superior de Justícia de Sevilla l'hagi condemnat entenent que no va complir amb les seves obligacions tributàries. El tribunal, que desestima el recurs que havia presentat, considera que l'artista no va aportar a la Inspecció de Tributs la documentació corresponent a les operacions vinculades realitzades per la recurrent durant l'any 2009 amb l'entitat Monprodu, SAU, de la qual era sòcia i administradora única.

Segons publiquen diversos mitjans, tot va començar el 29 de gener del 2013, quan la dependència regional de la Delegació Especial d'Andalusia de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària va imposar una sanció de 60.058,77 euros a la intèrpret de 'Cántame', una decisió que ella va recórrer. L'artista argumentava que el seu exercici fiscal del 2009 –que s'investigava al 2013– li va generar un rendiment de 63.106,26 euros per les seves activitats com a cantant i presentadora de televisió, que va vehicular a través de la citada societat, que aquell mateix any havia tingut uns ingressos de 757.034,34 euros. Fins en dues ocasions, la Inspecció de Tributs va instar la cantant a aportar la documentació sol·licitada, cosa que ella va resoldre sense aportar contundentment la informació requerida, motiu pel qual ara se l'ha multat.