Martínez-Almeida també opina sobre l’herència de Paquirri

El sector rosa espanyol està agitat els últims dies per l’escàndol de la disputa entre Isabel Pantoja i el seu fill Kiko Rivera per l’herència del pare d’ell, Paquirri, de la qual Pantoja presumptament s’hauria apropiat de manera indeguda. Mentre els dos lluiten en prime time per defensar les seves veritats, cada cop són més els famosos que han pres partit per un bàndol o l’altre, ja que Mediaset dedica al tema una enorme quantitat de minuts cada dia.

Tant és així que ahir l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,va acabar parlant del tema al programa Ya es mediodía, de Telecinco, en què havia entrat en directe per parlar del coronavirus. Sónsoles Ónega, la presentadora, li va preguntar pel tema i ell va entrar en el joc. El polític popular, com acostuma a ser habitual en el seu gremi, va evitar mullar-se. “En les relacions de mares i fills no sé si ficar-m’hi, donada la meva solteria i la meva falta de paternitat. Però sí que faria una reflexió des de la condició d’orfe que tinc -deia el polític-: Mare només n’hi ha una i després se la troba molt a faltar [...]. Que facin un esforç per intentar arribar a un acord. Al final, quan en falti un, s’adonaran que han perdut massa temps en baralles. Que jo he patit la pèrdua d’una mare i sé el que és”, va concloure el batlle sobre el conflicte econòmic per l’herència del torero.