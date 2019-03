Les memòries de Michelle Obama venen més de deu milions d'exemplars

Del llibre de memòries de l'ex primera dama dels EUA Michelle Obama, 'Becoming', ja se n'han venut gairebé 10 milions de còpies, segons ha fet públic l'editorial Penguin Random House. Llançada al novembre, aquesta autobiografia es va convertir en un èxit de vendes des del període de prereserva a Amazon. De fet, la primera jornada en aquesta web se'n van encarregar 750.000 exemplars.

Segons ha dit Thomas Rabe, director executiu de Bertelsmann, empresa matriu de Penguin Random House, al 'Wall Street Journal': "Creiem que podrien ser les memòries més exitoses de la història". Una declaració que no ha passat inadvertida atesa la intensa promoció que n'ha fet l'autora, que des que va deixar la Casa Blanca ha sigut entrevistada per estrelles com Oprah Winrfey i Sarah Jessica Parker.

El volum, del qual es van vendre fins a dos milions de còpies en dues setmanes, va superar fins i tot 'Cinquanta ombres d'en Grey' la setmana del seu llançament. Penguin Random House, l'editorial del llibre de l'ex primera dama, també té un acord per publicar les memòries de l'expresident Barack Obama, tot i que encara no se n'ha anunciat la data de publicació. D'acord amb 'Entertainment Tonight', l'editorial va pagar 65 milions de dòlars (57 milions d'euros) per obtenir els drets d'edició de les biografies dels dos antics ocupants de la Casa Blanca.