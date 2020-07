Troben el cos sense vida de l'actriu Naya Rivera després de sis dies desapareguda

260x366 Naya Rivera en una de les seves aparicions a la catifa vermella dels Emmy / EFE Naya Rivera en una de les seves aparicions a la catifa vermella dels Emmy / EFE

La Policia del Comtat de Ventura (Califòrnia, EUA) ha confirmat aquesta matinada la mort de l'actriu Naya Rivera després d'identificar el seu cos al llac on va desaparèixer dimecres passat quan va sortir a navegar amb el seu fill. El xèrif del comtat, Bill Ayub, va explicar en una roda de premsa que "confien" que el cos localitzat correspon a l'actriu, "segons la ubicació on es va trobar, les característiques de la vestimenta i la condició física".

Dilluns al matí, quan començava el sisè dia de recerca, les autoritats van anunciar que havien albirat un cos prop de la superfície que no portava armilla salvavides i que posteriorment van identificar com el de Rivera, a qui buscaven des de dimecres en un llac al nord de Los Angeles. Segons el xèrif, no hi ha indicis d'"un acte criminal o suïcidi", de manera que la hipòtesi principal continua sent un accident.

Rivera, de 33 anys, d'origen porto-riqueny i popular per aparèixer en la sèrie de televisió Glee, va llogar un iot d'esbarjo amb el seu fill de 4 anys a primera hora de la tarda, però quan cap dels dos va tornar un segon vaixell va localitzar el menor sol i adormit sobre l'embarcació amb una armilla salvavides.

A partir d'aquest moment es va produir la trucada d'emergència després de la qual més de 80 professionals han intentat rescatar-la –les primeres hores– i recuperar-ne el cos –després–, en una operació per a la qual s'han utilitzat bussos, drons i un sonar d'escombrat, atesa l'escassa visibilitat sota l'aigua.

No portava armilla salvavides i mai va tornar

Encara que es desconeixen les causes per les quals Rivera va morir ofegada, la Policia compta amb el testimoni del menor, que estava il·lès i va explicar que va sortir a nedar amb la seva mare, que no portava armilla i mai va tornar. En l'embarcació van localitzar una armilla salvavides de talla adulta sense utilitzar i les càmeres de seguretat de l'estany Piru, una reserva de 500 hectàrees, van gravar el moment en què mare i fill van sortir amb l'embarcació.

"Ella tenia experiència navegant en aquest llac", va afirmar un sergent de Ventura dies enrere. El llac en el qual Rivera va desaparèixer és al Bosc Nacional de Los Padres, una popular zona recreativa a 90 quilòmetres de Los Angeles a la qual acudeixen nombrosos visitants per navegar, fer esports aquàtics i organitzar acampades. La seva vegetació i la profunditat de les aigües van dificultar les tasques de recerca i van fer impossible que els bussos treballessin de nit.

Diversos dels companys de repartiment a la sèrie de televisió Glee es van unir al costat dels familiars de l'actriu per resar per l'actriu a la riba de l'estany. Rivera es va convertir en un rostre molt popular de la televisió pel seu paper de Santana López en aquesta sèrie musical (2009-2015), que es va convertir ràpidament en un fenomen de masses.

Una sèrie 'maleïda'

Els seguidors de la ficció de Ryan Murphy han recordat els successos tràgics d'alguns dels protagonistes d'aquest format. El primer va ser el protagonista de la sèrie, Cory Monteith, el cos del qual es va trobar el 2013 en un hotel de Vancouver. La mort de l'actor, de només 31 anys, es va deure a l'abús de substàncies, entre les que destacaven l'alcohol i l'heroïna.

Cinc anys després, Mark Salling, que donava vida al personatge de Noah Puck i que va sortir amb la desapareguda Rivera un temps, es va suïcidar després de ser al centre d'un escabrós assumpte en el qual el declaraven culpable de pornografia infantil i de violació a seva exparella. L'any passat es va destapar un cas de maltractament per part de Blake Jenner a la seva exparella, també del repartiment de la sèrie, Melissa Benoist.