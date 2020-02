Mor als 15 anys Nikita Walingwa, actriu de Disney coneguda pel film 'Queen of Katwe'

Nikita Pearl Walingwa, que va participar com a actriu secundària en la pel·lícula de Disney Queen of Katwe, ha mort amb 15 anys a causa d'un tumor cerebral, segons han informat aquest diumenge mitjans locals ugandesos i recull Efe. La jove, que havia aconseguit superar un càncer diagnosticat quan tenia dotze anys, ha mort a l'hospital de la capital ugandesa, Kampala. La seva família va al·legar que estava passant per un "dolor esgotador".

La jove interpretava feia de Gloria en la pel·lícula esmentada, un film basat en la història real de l'escaquista Phiona Mutesi, que va començar en aquest esport als nou anys gairebé sense suport i va aconseguir competir en grans tornejos internacionals. La directora de la pel·lícula, Mira Nair, ja va demanar ajuda per aconseguir diners per al seu tractament contra el càncer el 2016 i que la nena pogués ser traslladada a l'Índia.

Gloria, el seu personatge, era una amiga de la protagonista, interpretada per Madina Nalwanga, que li explica les regles de escacs. En la pel·lícula hi actuava la kenyana Lupita Nyong'o com a mare de la protagonista i el britànic David Oyelowo com a professor d'escacs.