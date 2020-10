Una motxilla de 10.000 euros per al primer dia de classe (des de casa)

Les Kardashian han conquerit l’Olimp de la fama en bona part gràcies a fer de manera cara tot el que la gent fa de manera barata. Per aquest motiu, la tornada a l’escola de la filla de Kylie Jenner no podia ser menys. La petita Stormi, de dos anys, ha tornat a l’escola davant dels 197 milions de seguidors que té la seva mare a Instagram amb una motxilla nova que ha causat certa sorpresa. Es tracta d’una bossa de color rosa anomenada Togo Kelly Ado de la firma francesa Hermès que està valorada en 10.000 euros i que li han posat a la nena per escenificar que tornava a l’escola.

No obstant, la cosa no és del tot així, ja que realment era tot una performance, ja que la nena fa classes des de casa pel coronavirus. De fet, en les imatges que han fet públiques es pot veure la petita Stormi fent classe des de casa acompanyada per les seves cosines True i Chicago, filles de Khloé i Kim Kardashian. Completaven el look de Stormi unes Air Jordan i una samarreta d’Astronomical, la firma del seu pare, Travis Scott.