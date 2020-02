260x366 Els reis renoven les seves fotografies oficials amb tota la pompa / EFE Els reis renoven les seves fotografies oficials amb tota la pompa / EFE

Els reis d’Espanya han renovat les seves fotografies oficials, que ara Patrimonio Nacional distribuirà a totes les institucions de l’Estat. Les noves imatges, les primeres que Felip VI i Letícia es fan sent reis, destaquen per incloure per primera vegada les seves filles, Elionor i Sofia.

Les deu fotos publicades es poden diferenciar en dos grups. En les primeres fotografies, fetes a Zarzuela, van vestits de civils. En el segon grup van vestits de gala. En les de gala, sense les seves filles, els reis han utilitzat el Palau Reial de Madrid.

La reina hi apareix amb un vestit de Carolina Herrera d'un fúcsia de capa taurina i amb les principals peces del joier reial, inclosa la tiara Flor de Lis. El rei porta l’uniforme de gran etiqueta de capità general de l’exèrcit amb el Gran Collar de l’Orde de Carles III i moltes condecoracions militars. Les imatges distribuïdes inclouen una única imatge en blanc i negre en què apareixen les filles dels reis amb Elionor en primer pla i Sofia en el segon. L’autora dels deu retrats ha sigut la madrilenya Estela de Castro.