Una periodista i tres models acusen l'excap de l'agència de models Elite a Europa de violació i agressió sexual

Gérald Marie, l'antic director de l'agència de models Elite a Europa, està sent investigat a França per agressió sexual i violació després de les denúncies contra ell d'una antiga periodista de la cadena britànica BBC i de tres exmodels. La Fiscalia de París va indicar dilluns a Efe que les indagacions estan en mans de la Brigada de Protecció de Menors i s'han iniciat avui mateix per violació i agressió sexual i per violació i agressió sexual sobre un menor.

El diari 20 Minutes, que va avançar la informació, precisa que els fets es remunten als anys 80 i 90. Les tres exmodels que el van denunciar per violació i violació d'un menor indiquen que Marie els va demanar "favors sexuals" quan elles tenien 17, 19 i 21 anys. Dues d'elles afirmen haver sigut violades a l'apartament en què residien en aquella època, propietat de Marie, mentre que la tercera sosté que va ser penetrada amb els dits al despatx d'un agent mentre li mostrava el book d'una model sueca i li deia que si volia tenir el mateix èxit que ella havia de donar-li alguna cosa a canvi.

Per la seva banda, la periodista de la BBC Lisa Brinkworth assegura haver sigut agredida el 1988 a Milà, en un sopar amb directius de l'agència Elite al qual havia assistit per fer una investigació amb càmera oculta. Brinkworth afirma en l'edició digital de 20 Minutes que li va oferir l'equivalent a uns 600 euros si es ficava al llit amb ell i recalca que quan ella s'hi va negar aquest es va asseure de cara sobre ella i va simular l'acte sexual.

Les quatre dones, segons aquest mitjà, reconeixen que els ha costat molt poder parlar fins ara sobre els fets i asseguren que han decidit fer-ho públic per evitar que hi hagi noves víctimes, ja que Marie segueix treballant en el món de la moda. El directiu va popularitzar el concurs Elite Model Look a finals dels 80 i és responsable de l'èxit de supermodels com Naomi Campbell o Linda Evangelista, amb qui va estar casat del 1987 al 1993. Marie ha assegurat a través del seu advocat al diari Sunday Times que desmenteix de manera categòrica les acusacions llançades contra ell.