El peu gegant de la companya de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, la mare de la filla de Cristiano Ronaldo i la seva actual parella, ha aixecat enrenou a les xarxes amb l’última foto que ha penjat a Instagram, on se li veu un enorme peu esquerre en primer pla. L’argentina, de 26 anys, ha compartit una foto d’ella mateixa asseguda mentre li retoquen el maquillatge. Se la pot veure vestida amb un biquini ajustat que imita pell animal i que deixa a la vista el seu intens bronzejat, fruit d’un estiu ben aprofitat.

No obstant, no ha sigut res d’això el que ha cridat l’atenció dels seus seguidors, sinó la sorprenent mida del seu peu esquerre, que sembla que no sigui de les mateixes dimensions que el peu dret, que a la foto apareix en segon pla. Els seus usuaris han mostrat sorpresa però també descontentament per aquest error d’aprenent d’ influencer, que es fa el Photoshop ella mateixa amb el mòbil. Rodríguez, però, no ha despenjat la imatge, cosa que permetrà veure si la mida del peu es manté o minva en pròximes publicacions.