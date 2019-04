La popularitat de la família reial holandesa cau un 15% entre els més joves

L'enquesta anual sobre la monarquia encarregada per la televisió pública holandesa revela que ha baixat el suport a la institució per part dels ciutadans entre 18 i 34 anys, que li brinden només un 55% de suport, mentre que el 2007 n'hi donaven un 70%. Tot i això, els reis dels Països Baixos, Guillem i Màxima, segueixen sent molt populars amb un 7,5 i un 8 de nota del seu poble.

El descens dels resultats de la Corona es deu, segons l'empresa que ha fet l'estudi, al fet que la Casa Reial és molt cara de mantenir, una sensació que s'ha imposat a causa dels 8,4 milions d'euros que reben els reis actuals i l'anterior reina Beatriu, mare de Guillem. Aquesta quantitat seguirà creixent en la mesura que les filles dels actuals monarques es vagin fent grans. La primogènita començarà a cobrar 1,5 milions d'euros el 2021, quan faci 18 anys.

El rei rep 5,8 milions anuals; la reina, 1 milió, i Beatriu, 1,6 milions. Els reis holandesos també han estat polèmics en l'àmbit econòmic pels diners que costen els seus desplaçaments. Sense anar més lluny, el 2009 van haver de vendre's una casa que tenien a Moçambic perquè un transport segur fins tan lluny costava molts diners als Holandesos. El 2012 la polèmica va venir d'unes obres de seguretat i privacitat a una altra casa que tenien a Grècia. Tot i això, el republicanisme només ha pujat un 1% des que van començar aquests estudis de popularitat el 2007. Actualment es troba en el 15%.