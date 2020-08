Els premis MTV al·lucinen amb les mascaretes de Lady Gaga

Lady Gaga va ser la gran triomfadora dels premis MTV amb cinc guardons i també va ser-ho per les mascaretes al·lucinants que va lluir quan va cantar diversos temes del seu nou disc, Chromatica –un dels quals amb Ariana Grande–, i cada vegada que va recollir un premi amb un vestit diferent. La mascareta més extravagant va ser sens dubte una amb dos grans ullals i la més trencadora una d'electrònica que canviava amb les inflexions de la seva veu mentre cantava.

L’autora de Bad romance va guanyar els premis a millor cançó de l’any, a millor col·laboració pel seu duet amb Ariana Grande a Rain on me, a millor fotografia de videoclip, a artista de l’any, i el premi Tricon per la seva trajectòria filantròpica. En canvi, Taylor Swift va participar a la gala des de casa i va agrair el premi a la millor direcció, el primer que recau en una dona, sense maquillatge i en camisa.

La gala dels MTV Music Awards ha sigut el primer gran espectacle celebrat a Nova York durant la pandèmia. Per minimitzar els riscos sanitaris no va haver-hi públic i moltes de les actuacions eren gravades, mentre que altres es van fer en diferents barris de la ciutat amb molt poc públic. Precisament, Ariana Grande (foto 2) i Justin Bieber van ser premiats per la cançó que van llançar durant la pandèmia, Stuck with you.

El premi al videoclip de l'any va ser per a Blinding lights, de The Weeknd. L’altre gran guanyador de la nit va ser el grup coreà de k-pop BTS: es va emporta els premis a millor grup, a millor artista pop, a millor k-pop i a millor coreografia. També van triomfar Maluma i J. Balvin en la categoria de millor videoclip llatí per la seva col·laboració al tema Qué pena.