Mainat posa tota la pau possible en la seva primera entrevista

Qui coneix de prop Josep Maria Mainat es refereix a ell com una persona enèrgica i molt emprenedora. Ahir, però, la seva primera aparició en un plató de televisió des que va esclatar l’escàndol judicial i mediàtic que l’envolta deixava poca constància d’aquest perfil vigorós. Tàcitament amb la seva veu tènue i explícitament quan es referia a tot el que ha viscut públicament des de l’octubre com un “tsunami d’emocions”, el productor català donava a entendre que, com és lògic, el xou i el disgust personal li han passat factura.

Tot i l’embat, però, Mainat va mantenir durant l’entrevista al seu programa, el Tot es mou de TV3 -en què col·laborava regularment-, el cap fred, cosa difícil en una situació com la seva. Durant l’entrevista que li va fer Helena Garcia Melero i la posterior en la qual vaig tenir l’oportunitat de participar, Mainat no va deixar que la indignació o ressentiment emocional que pugui sentir per Angela Dobrowolski fes acte de presència i, per tant, això fes més grossa la polseguera de l’anomenat cas Mainat, que ja té almenys cinc potes: el procés de divorci, un suposat intent d’assassinat, el suposat saqueig de la seva casa de Barcelona, el suposat intent d’ella de cobrar xecs falsos dels comptes d’ell i la suposada entrada per la força aquesta setmana a la segona residència de Mainat, al seu poble natal, Canet de Mar.

S’entén que parlava amb la voluntat de no fer més gros un problema que afecta directament els seus dos fills més petits quan va dir mirant tímidament a càmera: “L’Angela que veig ara i que fa les coses que fa ara, fins i tot físicament, em sembla una altra Angela. No la reconec. Voldria que tornés aquella Angela, que veiés que ha de sortir-se’n, d’això. Ha d’estar bé, perquè si no està bé tindrà un judici molt fotut. Ha de demostrar que és incapaç d’assassinar el seu marit. Ha de reaccionar. Si ens està veient, que reaccioni i que demani ajut. I tothom n’hi donarà. I els que l’envoltem també”. Una posició de mà estesa -que no implica cap possibilitat de reconciliació sentimental, tal com ell va aclarir- que també va passar per criticar l’anterior advocat de Dobrowolski, a través de l’actuació del qual la disculpava a ella en certa manera de moltes coses que ha fet i dit.

L’origen de tot plegat, explicava Mainat, és que un cop es van haver separat, al gener, ella “va conèixer tot de gent tòxica, molt relacionada amb el món del consum, que li van despertar algun problema psíquic que va generar un còctel” que hauria desembocat en una Angela a qui diu que no reconeix. I és amb aquest punt de partida que acudeix a la justícia: per protegir-se, per protegir els seus i per aclarir què ha passat exactament. “No per guanyar, passi el que passi jo no hi guanyo”, tal com va puntualitzar ahir.

“Hi haurà d’haver molts testimonis, molts experts que diguin què va passar aquella nit i si és una cosa circumstancial, una cosa volguda... Si ella n’és responsable o no. Hi ha d’haver un bon judici, molt just, amb molts experts que dictaminin què va passar aquella nit”, va aclarir no sense evitar assenyalar que, efectivament, se sent “assetjat” i que té “una mica de por”.

En tot moment va planar la “bombolla” on ha posat els seus fills i una voluntat de posar com més pau millor -fins i tot va agrair als mitjans el tracte dispensat...- a l’espinós cas que porta el seu nom, que fins que no arribi el judici pot passar perfectament un any i mig, segons va avançar. Una llarga espera que pot ser eterna si a l’altra banda ningú aconsegueix que s’adopti aquesta mateixa voluntat de posar pau.