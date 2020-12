El príncep Andreu va mentir en l'entrevista que va fer a la BBC per desmarcar-se del cas Epstein

260x366 El príncep Andreu / GETTY El príncep Andreu / GETTY

L'escàndol que ha suposat a nivell internacional el cas Epstein, en el qual s'acusava de tràfic de menors el magnat financer Jeffrey Epstein, ha esquitxat de ple el príncep Andreu, el fill predilecte de la reina Elisabet II. El duc de York va ser acusat durant les investigacions d'aquest cas –que va portar a l'empresonament d'Epstein, que posteriorment es va suïcidar a la presó– d'haver concedit una entrevista a la BBC per desmarcar-se de les acusacions que li estava fent Virginia Giuffre, que assegurava que Andreu, de 59 anys, va mantenir relacions sexuals amb ella quan ella era menor en una propietat d'Epstein.

L'entrevista, que va ser molt criticada en aquella ocasió per la falta de convicció en algunes de les afirmacions d'Andreu per defensar-se, s'ha demostrat ara encara pitjor del que es preveia per al prestigi públic del duc de York. Una taca que no deixa de créixer i que, de retruc, s'estén a la resta de la monarquia britànica, per a la qual sempre havia treballat fins que arran de la seva imputació en aquest cas s'ha vist obligat a deixar-la.

Ara aquella entrevista poc convincent per a l'opinió pública s'ha convertit en encara més contraproduent, ja que el Daily Mail ha dedicat, segons publica, una detallada investigació a verificar les afirmacions que hi va fer Andreu. En l'entrevista, que va tenir lloc el novembre de l'any passat, hi han detectat almenys dues mentides. La primera seria que el 10 de març del 2001 ell no té la coartada que a l'entrevista afirma que tenia. És la data en què, segons Giuffre, el príncep hauria abusat sexualment d'ella. Segons Andreu, en canvi, això no és possible perquè aquell dia hauria anat a portar la seva filla Beatriu a un aniversari en una pizzeria de Woking. A l'entrevista, Andreu va dir que ho recordava molt clarament perquè mai havia estat en un lloc així. "Anar a un Pizza Express de Woking és una cosa poc comuna per a mi", va dir.

Les investigacions del diari, en canvi, haurien demostrat que no és veritat. L'agenda privada del príncep, a la qual haurien tingut accés, diu que la família aquell dia va anar al teatre i que a la tarda ell va anar a fer-se una manicura. A més, la família que organitzava aquell aniversari no recorda que hi anés el príncep en cap moment. El personal de seguretat tampoc recordaria aquell transport de la nena –que llavors tenia 12 anys– a la festa. De fet, ni la seva pròpia filla ha confirmat que el seu pare l'hi portés, segons han pogut contrastar al rotatiu.

El Daily Mail també assegura que no és cert que el príncep no es quedés a dormir a casa d'Epstein a Nova York l'abril del 2001. El príncep va reconèixer que sí que s'hi havia quedat posteriorment en alguna ocasió, però no en aquella data concreta. El diari britànic, però, diu que en aquella ocasió, quan Giuffre assegura que va tenir lloc la segona trobada amb el príncep –la primera hauria sigut a Londres–, sí que quadra que dormís a casa del magnat Epstein. Reconstruint el viatge a través de cartes oficials i testimonis, els consta que dels tres dies que va estar als EUA, el primer va dormir al consolat britànic, el segon a Boston i el tercer en una "residència privada de Nova York". De fet, els membres de Scotland Yard que el protegien en aquell viatge han confirmat al diari que s'hauria reservat tres hores per a un assumpte privat. A més, un d'ells hauria afegit que en abandonar Nova York s'hauria dirigit amb la menor a l'illa privada d'Epstein al Carib.