El príncep Enric torna al Regne Unit pels seus últims actes públics

El príncep Enric està immers en el compte enrere per abandonar definitivament les seves obligacions reials el 31 de març. Com a part d'aquest procés, el duc de Sussex s'ha traslladat al Regne Unit per participar en la presentació a Edimburg d'una nova agència de viatges ecològica. Durant l'acte d'aquest dimecres, el fill del príncep Carles i Lady Di ha demanat explícitament als assistents que es dirigissin a ell pel seu nom de pila, Enric.

El duc de Sussex és a la capital escocesa per participar en una cimera de treball de Travalyst, una iniciativa ecològica impulsada per ell mateix. Abans de pujar a l'escenari, l' amfitriona Ayesha Hazarika, exassessora laborista, ha dit als assistents: "Ha deixat clar que tots l'hem d'anomenar Enric. Així que, senyores i senyors, donem una gran benvinguda escocesa a Enric".

A més de participar en aquest acte, Enric, que ha viatjat sense Meghan Markle, visitarà aquest divendres l'estudi de gravació d'Abbey Road a Londres, on es trobarà amb el cantant Jon Bon Jovi. El cantant és l'encarregat d'interpretar una cançó benèfica per a la fundació Invictus Games, impulsada pel príncep Enric i que dona suport a esdeveniments esportius protagonitzats per veterans de guerra. En una entrevista concedida a la BBC2, Bon Jovi ha explicat que el tema, titulat Unbroken, el va compondre per a un documental sobre soldats que pateixen trastorn d'estrès posttraumàtic. Va ser el mateix cantant qui va fer arribar la cançó al príncep.

Una de les incògnites del viatge és si el príncep Enric participarà en el servei religiós anual de la Commonwealth que tindrà lloc el 9 de març, tal com vol la reina, que ha expressat la seva voluntat que tant el seu net com la seva dona siguin presents a l'acte.