El príncep Enric i Meghan Markle fitxen per Spotify

El príncep Enric i Meghan Markle han presentat aquest dimarts el seu nou projecte: un podcast que es podrà escoltar a través de Spotify. La mediàtica parella, instal·lada als EUA des que van abandonar Londres i la família reial britànica, han signat un contracte exclusiu amb la plataforma musical per a aquest nou podcast, en el qual està previst que parlin amb persones d'arreu del món per donar a conèixer les seves històries sobre tota mena de temes. L'emissió es dirà Archewell audio, nom que coincideix amb el de la seva fundació i amb el del seu primogènit –anomenat Archie Harrisson– i ja ha llançat el seu primer episodi. "Hauríem de començar? Les dones primer", diu Enric en el seu debut. "Crec que queda realment bonic amb el teu accent", respon ella abans que ell pronunciï el nom de el programa i comenci a sonar la música.

"Una de les coses de les quals el meu marit i jo hem parlat en moltes ocasions és de la passió per conèixer altres persones i les seves històries. És igual quina sigui la història, normalment t'ofereix una visió de l'origen d'aquesta persona i, d'alguna manera, et fa recordar la teva pròpia història", diu ella en el primer llançament del programa. "Això és del que tracta aquest projecte. D'aportar diferents perspectives i veus i trobar un punt en comú", continua ell. "Aquest és un moment per celebrar l'amabilitat i la compassió, una cosa que hem vist en molts llocs al llarg d'aquest any", assegura l'actriu, que afegeix que el primer programa anirà sobre el Nadal. La parella ja va signar un contracte amb Netflix fa poc. Segons es va publicar, en aquella ocasió van percebre 150 milions de dòlars.