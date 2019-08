El príncep Guillem i Kate Middleton viatgen en un vol 'low cost' fins a Escòcia

Després de la polèmica generada pels jets privats dels ducs de Sussex, els ducs de Cambridge han decidit utilitzar un vol 'low cost' per viatjar fins a Escòcia, on passaran uns dies al castell de Balmoral, on s'estan la reina Elisabet i Felip d'Edimburg.

Les imatges publicades pels diaris britànics mostren el príncep Guillem i Kate Middleton a l'aeroport de Norwich acompanyats dels seus tres fills: Jordi, de sis anys, Carlota, de quatre, i Louis, d'un any. Els ducs de Cambridge van optar per un vol de la companyia FlyBe que ofereix bitllets a Escòcia per 73 lliures.

La decisió de la parella contrasta amb les polèmiques vacances del germà petit, el príncep Enric, i la seva dona, que han fet diversos viatges amb jet privat tot i ser un abanderats de la causa ecologista. Aquesta setmana, Elton John va sortir en defensa de la parella assegurant que va ser ell qui els va facilitar un dels vols privats i que es va assegurar que el viatge fos "neutral en carboni".