El príncep Guillem i Kate Middleton, 'propagadors' del coronavirus

Mentre el govern britànic pren tota mena de mesures per prevenir l'extensió de l'epidèmia de coronavirus, que ja ha causat 3.000 morts a tot el món i que aquest dimecres ha forçat el govern italià a suspendre les classes a les escoles, instituts i universitats de tot el país durant les pròximes dues setmanes, el segon en la línia de successió al tron dels Windsor, el príncep Guillem, s'ha permès fer broma sobre la malaltia durant el viatge oficial de tres dies que fa a la República d'Irlanda en companyia de la seva dona, Kate Middleton.

Durant la recepció que ha tingut lloc aquest dimarts a la fàbrica de cervesa Guinness, una de les atraccions turístiques per excel·lència de Dublín, Guillem ha comentat que, com tothom, segueix els consells mèdics sobre el coronavirus, però que no deixarà de trobar-se amb gent al llarg del viatge.

I a continuació ha afegit: "Per cert, que el duc i la duquessa de Cambridge estan estenent el coronavirus, ho sento. Però estem pendents de tot això, així que digueu-nos si hem de parar [de trobar-nos amb la gent]". Guillem ha parlat de la infecció mentre conversava amb treballadors d'un servei d'emergències en una recepció oferta per l’ambaixador britànic a Dublín, Robin Barnett.

No content amb el comentari, encara s'ha adreçat a l'infermer Joe Mooney, un paramèdic del Servei Nacional d'Ambulàncies, dient-li: "Aposto que tothom et diu: «Tinc coronavirus, m'estic morint»", i tu els dius: «No, simplement tens tos»". I ha reblat: "En aquests moments sembla força dramàtic tot això del coronavirus. No creus que està una mica massa sobredimensionat als mitjans?" No ha transcendit què ha respost el paramèdic.

651x366 Dues imatges diferents d'imposició de condecoracions per part de la reina Isabel II. A l'esquerra, sense guants; a la dreta, amb guants / SKY / TV Dues imatges diferents d'imposició de condecoracions per part de la reina Isabel II. A l'esquerra, sense guants; a la dreta, amb guants / SKY / TV

A diferència de la reina d'Anglaterra, que aquest dimarts ha aparegut amb guants en una cerimònia d'imposició de condecoracions al Palau de Buckingham, quan habitualment no en porta en aquesta mena de cerimònies, tant el duc com la duquessa de Cambridge no han evitat les encaixades de mans durant les diferents recepcions i actes que estan duent a terme a Irlanda. I sense guants.