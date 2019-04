Un príncep malaisi es casa amb una 'au pair' sueca

La cort de Malàisia està revolucionada. Després de l'abdicació prematura del rei Mohammed V, arriba la notícia que la família reial inclourà entre els seus membres una nova plebea, la cangur sueca Sophie Louise Johansson, a través del matrimoni del príncep Tengku Muhammad Faiz Petra. Segons revela Asia One, la parella es casarà aquest 19 d'abril a Kota Bharu, capital del país i lloc on viu aquesta família reial.

Johansson i el monarca malaisi es van conèixer a Londres, on ell havia anat a estudiar història a la prestigiosa London School of Economics i ciències polítiques a la University College of London. Ella, en canvi, era a la capital britànica fent d''au pair' per a una família britànica. La diferència d'estatus no li va semblar important a l'aristòcrata musulmà, que pels costums del seu país haurà de demanar a la seva parella, de 33 anys, que es converteixi a l'Islam.

Mohammed V va abdicar al gener del tron malaisi, que l'ocupen rotativament diferents famílies reials del país. Li faltaven tres anys per acabar el mandat, però en va precipitar la fi. Segons les informacions publicades, aquesta decisió hauria estat presa pel fet que la seva dona era una reina de la bellesa russa anomenada Oksana, que va guanyar el certamen de Miss Moscou el 2015.