La princesa Elionor farà el curs 100% presencial

La princesa Elionor ha tornat aquest dimecres a classe per començar quart d'ESO al col·legi privat Santa María de los Rosales, on l'han acompanyat el rei i la seva germana, la infanta Sofia, que reprèn els seus estudis divendres. El cotxe, que conduïa Felip VI, ha entrat al recinte de l'escola poc abans de les 8.30 hores i n'ha baixat la princesa, a qui han pres la temperatura abans d'accedir a l'edifici, una de les mesures aplicades pel centre per evitar els contagis de coronavirus.

La recomanació de la direcció de l'escola per a aquest curs és que els alumnes vagin només amb un acompanyant com a mesura de precaució, el qual no pot entrar a les instal·lacions. Per aquest motiu només ha acudit el monarca en cotxe sense arribar a baixar-ne, com tampoc ho ha fet la infanta Sofia, i no hi ha anat la reina Letícia com en anys anteriors. La princesa d'Astúries, que el 31 d'octubre farà 15 anys, ha arribat protegida per la mascareta, que ha passat a ser d'ús obligatori i permanent a l'escola a partir dels sis anys, tant a les aules com en els desplaçaments pel centre.

Amb els cabells recollits en una trena, Elionor vestia l'uniforme del centre educatiu, amb faldilla gris, polo blanc, jersei blau i sabates fosques, a més de portar la motxilla amb el material didàctic. Tal com assenyala l'agència Efe, en els col·legis públics i concertats de la Comunitat de Madrid, la formació de quart d'ESO serà semipresencial –entre un terç i la meitat de l'horari setmanal–, però al col·legi de la princesa, que és privat, els alumnes acudiran diàriament a classe, com a la resta de cursos.

Segons la direcció, el centre està en "les circumstàncies necessàries per impartir un ensenyament presencial en totes les etapes i cursos", després que durant el juliol i l'agost hagin adoptat totes les mesures higièniques i acadèmiques, segons assenyala la web de l'escola, situat al car districte madrileny d'Aravaca. També s'ha sotmès els professors i la resta de personal a proves serològiques i han reforçat els serveis de neteja i desinfecció de les aules i zones comunes, a més d'organitzar les aules "en les degudes condicions de convivència que exigeix la situació".

L'hereva al tron afronta el seu últim any abans d'encarar els dos cursos de batxillerat, previs a la seva entrada a la universitat i que s'imparteixen a la mateixa escola. D'acord amb el programa de l'escola, de formació catòlica, la princesa d'Astúries, al costat de la resta d'alumnes de quart d'ESO, rebrà el sagrament de la confirmació a final d'aquest curs. L'any passat la cerimònia va ser a principis de juny i va venir precedida per una jornada de retir la vigília. No obstant això, es desconeix encara si Elionor de Borbó farà la confirmació amb els seus companys de classe o en un acte al Palau de la Zarzuela, com va ser el cas del seu pare i les seves germanes, les infantes Helena i Cristina.