La filla petita dels reis Harald i Sònia de Noruega, la princesa Marta Lluïsa de Noruega, protagonitzarà el seu propi reality, que es dirà Märtha, segons ha anunciat en un comunicat el canal noruec TV2. Segons ¡Hola!, el format, que ja està en ple rodatge, tractarà els aspectes més personals de la vida de la princesa, com són la seva vida espiritual o el suïcidi d'Ari Behn quan era ja el seu exmarit.

En la línia del seu pare, que ha publicat el recent llibre Köngen forteller, Marta Lluïsa de Noruega es convertirà en la protagonista d'aquest espai el 2021. "Soc una figura pública i la premsa escriu molt sobre mi", ha avançat la mateixa princesa en la nota de premsa com a justificació per protagonitzar aquest espai. "Aquesta sèrie és una oportunitat per mostrar la meva vida d'una manera diferent i nova. No és un projecte de televisió que busca sensacions. Puc obrir-me davant de la càmera, però em preocupa l'honestedat i que contribueixi a les especulacions sobre mi i la meva vida", ha explicat Marta Lluïsa, de 49 anys i fisioterapeuta de formació.

"El més important que faig és estar present per a les meves filles. Som una família en dol i, a més, hem acabat molt aïllades", ha afegit Marta Lluïsa, que actualment manté una relació amb el xaman Durek Verrett. Per la seva banda, els responsables de la cadena han assegurat que el reality mostrarà la princesa com no se l'havia vist mai: "Marta Lluïsa és una persona que creiem que coneixem i sobre la qual molts tenen opinions fermes. Per tant, és molt positiu que ara hagi acceptat compartir la seva vida amb els espectadors". "En aquest documental exclusiu, coneixerem una princesa que segueix el seu propi camí i veurem com és néixer i portar una vida en la qual tots posen la mirada", conclouen des de TV2.