La reina Margarida de Dinamarca s'atreveix amb els podcasts

260x366 La reina danesa, Margarida II, en el seu últim retrat oficial / INSTAGRAM La reina danesa, Margarida II, en el seu últim retrat oficial / INSTAGRAM

La reina Margarida II de Dinamarca, coneguda per la seva passió per l'art i l'escriptura, ha tornat a sorprendre els ciutadans del seu país mostrant-los una nova afició: els podcasts. Amb 80 anys, s'ha llançat a provar aquesta modalitat de programes de ràdio que es difonen de forma digital. En el seu cas particular, la sobirana danesa ha optat per incloure al seu debut la seva condició de reina però també les facetes que més li interessen: l'art, la música i la cultura. A través de la plataforma Podimo, ha fet públics tres podcasts que es titulen La reina i l'art. En els tres apareix acompanyada per personalitats del món de la cultura, les arts visuals i la música, tal com han divulgat des de la casa reial danesa a través de les xarxes socials.

En el primer podcast, que podrà escoltar-se de manera gratuïta a partir d'avui, la sobirana conversa amb el músic i periodista Nikolaj Koppel sobre música clàssica. Amb Koppel, que és un pianista que es va formar a la Reial Acadèmia de Música Danesa, parlarà d' El Trencanous de Txaikovski, una obra que agrada a la monarca.

En el segon, la cap de la casa reial danesa parlarà sobre ballet amb el ballarí Peter Bo Bendixen. Ell i la reina tenen una gran proximitat perquè tots dos han realitzat més de 10 representacions conjuntes, ja que entre els seus interessos també hi és la dansa. L'últim lliurament gira a l'entorn de l'art visual i, per a això, Margarida parlarà amb Bente Scavenius, que és historiador i amic de la monarca. Està previst que tots dos junts parlin sobre el retrat, el simbolisme floral i els paisatges d'una selecció d'obres que han consensuat.