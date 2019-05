El representant de Britney Spears posa en dubte que l'artista pugui tornar a cantar

Britney Spears podria estar davant del final de la seva carrera com a cantant, segons l'anàlisi de diversos mitjans. Tot ha començat arran d'unes declaracions del seu representant, Larry Rudolph, al portal nord-americà TMZ. "No vull que torni a treballar fins que estigui preparada físicament i mentalment. Si no es recupera, no tornarà mai. Estic aquí per quan ella vulgui treballar. I, si mai vol tornar, estaré aquí per dir-li si és una bona idea o no", ha expressat amb claredat al citat portal digital.

Spears, de 37 anys, va ingressar a principis d'abril en una clínica de salut mental per l'ansietat que que li ha provocat la malaltia del seu pare, Jamie Spears, que en els últims mesos ha estat sotmès a dues operacions de l'intestí i el còlon. Els problemes de salut del seu pare ja van provocar que a principis de gener la cantant suspengués de manera "indefinida" totes les actuacions. Spears tenia previst començar al febrer el seu segon espectacle permanent a Las Vegas, anomenat Britney: Domination, amb 32 concerts programats entre febrer i agost. Les actuacions –que segons 'People' li havien de proporcionar 16 milions d'euros de beneficis– van quedar suspeses.

Mentre assajava per al xou de Las Vegas va ser quan més es va començar a deteriorar l'estat de salut del pare de la cantant. "Va ser la tempesta perfecta. Vam haver d'aturar el programa perquè els medicaments van deixar de funcionar i estava angoixada per la malaltia del seu pare", explica Rudolph, que ha sigut el representant de Spears durant dos terços de la seva vida i que la veu "com una filla". Per aquest motiu, assegura que l'important ara mateix és ella i que "no és tracta d'una carrera, sinó d'una vida".

El pare de Britney és una persona molt important per a ella. Quan a principis del 2008 va ser ingressada en un psiquiàtric i va perdre la custòdia dels seus fills, va ser ell qui es va fer càrrec dels menors.