260x366 Kanye West ja mira a les eleccions nord-americanes del 2024 / INSTAGRAM Kanye West ja mira a les eleccions nord-americanes del 2024 / INSTAGRAM

Mentre els Estats Units i la resta del món esperen per veure qui guanya la cursa cap a la Casa Blanca entre Donald Trump i Joe Biden, Kanye West, que en els últims mesos va flirtejar de manera erràtica amb optar a la presidència nord-americana, ha indicat que ja pensa en el que pugui passar d'aquí quatre anys. "Kanye 2024" va ser el missatge que va escriure dimarts a la nit el raper al seu compte de Twitter, on té 30,9 milions de seguidors.

Abans d'aquesta publicació, West va dedicar la jornada electoral a publicar diverses imatges sobre la seva cita amb les urnes. "Avui voto per primera vegada a la vida en unes eleccions presidencials dels EUA. I votaré per algú en qui de veritat confio... per mi", va escriure dimarts a primera hora.

Posteriorment, va compartir un vídeo en què es veia que havia posat el seu nom a la papereta i també va divulgar una fotografia amb el ja tradicional adhesiu als EUA de "Jo he votat". Mitjans nord-americans, recollits per Efe, han assenyalat que West, de 43 anys i marit de Kim Kardashian, va obtenir uns 60.000 vots a la desena d'estats en què el seu nom sí que va entrar finalment de manera oficial entre els candidats després de diversos mesos d'anades i vingudes sobre si el músic volia de veritat optar a arribar a la Casa Blanca com a independent.

Les seves desconcertants aspiracions polítiques unides a un comportament molt estrany i impredictible en les xarxes socials han fet sonar les alarmes al voltant de la salut mental de West, que està considerat un dels rapers més importants i influents de la història. Fins ara, les projeccions dels mitjans de comunicació nord-americans assenyalaven que el candidat del Partit Demòcrata, Joe Biden, anava amb avantatge respecte a Donald Trump. Qualsevol dels candidats necessita 270 compromissaris per convertir-se en el pròxim president dels Estats Units.