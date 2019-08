La saga Douglas es reuneix al complet

Quatre generacions de Douglas a la taula. Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones han estat els responsables de reunir tota la família a la seva casa de Beverly Hills, una trobada que ha quedat immortalitzada a les xarxes socials de diferents membres d'una de les dinasties més reconegudes de Hollywood. Encapçalant el dinar hi havia Kirk Douglas, de 102 anys, que va exercir de cap de taula.

El protagonista d''Espartac' hi apareix acompanyat pels seus tres fills –Michael, Joel i Peter Douglas–, les seves respectives dones, els fills i els nets. També apareix a la imatge la seva dona, Anne Buydens, de 100 anys.

Les fotografies familiars han estat compartides per diversos membres del clan, com Cameron Douglas, el fill que Michael Douglas va tenir amb la seva primera dona, Diandra Luker. Cameron, que en una de les fotos té en braços la seva filla Lua Izzy, de 20 mesos, ha acompanyat la imatge amb el missatge #familyfirst ("la família primer"), una referència al suport que va rebre dels seus familiars en alguns dels moments més turbulents de la seva vida, com quan va ingressar a presó per tràfic de drogues.

A la fotografia també hi apareixen els fills de Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, Dylan, de 19 anys, i Carys, de 16 anys. Precisament la petita del clan Douglas protagonitza la portada de setembre de 'Vanity Fair España' acompanyada de la seva mare.