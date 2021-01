La 'socialité' xinesa Lili Luo se suïcida amb el seu fill de cinc mesos

Consternació per la mort de la socialité xinesa Lili Luo, el suïcidi de la qual va transcendir ahir. La famosa, filla d'una de les famílies més riques de Hong Kong, es va tirar daltabaix del balcó despullada i abraçada al seu nadó de cinc mesos. Una de les tesis que ha circulat per explicar el succés és que la jove, de 34 anys, travessava una severa depressió postpart, unida al fet que el pare de la criatura no va acceptar de casar-se amb ella, cosa que la va sumir en un estat depressiu. De fet, ella no va arribar a revelar la identitat de la seva parella.

La policia no ha revelat encara els detalls de l'autòpsia. La jove vivia en un àtic del districte de Yau Tsim Mong i, des del naixement de la criatura, imatges d'elles dues farcien el seu compte d'Instagram.