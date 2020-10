El sorprenent regal de Kanye West a Kim Kardashian: un holograma del seu pare mort

El 40è aniversari de Kim Kardashian no deixa de generar notícies. La celebrity ha compartit a través de Twitter el curiós regal que li ha fet el seu marit, Kanye West, per celebrar el canvi de dècada: un holograma del seu pare, Robert Kardashian, mort l'any 2003 a causa d'un càncer. "Una sorpresa especial arribada des del cel. Un holograma del meu pare. És tan real. L'hem mirat una i una altra vegada amb emoció", explica Kardashian.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

L'holograma de Robert Kardashian felicita la seva filla pel seu aniversari i li assegura que segueix pendent d'ella, de les seves germanes i el seu germà, i també dels seus fills. "A vegades us faig arribar senyals que segueixo per aquí", diu la versió virtual de Robert Kardashian.

L'aniversari de Kim Kardashian no ha estat exempt de polèmica. La influencer va fer encendre les xarxes socials quan aquesta setmana va compartir imatges de la luxosa festa amb la qual va celebrar els 40 anys acompanyada de familiars i amics. Malgrat la pandèmia de coronavirus i les restriccions, Kardashian va organitzar un viatge a Tahití per al seu cercle d'amistats. A les imatges que ha compartir a les xarxes socials es pot veure els convidats disfrutant de les vacances en un entorn paradisíac sense mascareta i sense respectar cap tipus de distància de seguretat, una actitud que ha sigut qualificada de frívola per molts usuaris de Twitter.

"Després de dues setmanes de múltiples revisions mèdiques i de demanar que fessin quarantena, vaig sorprendre el meu cercle més íntim amb un viatge a una illa privada on per uns breus moments la vida va semblar normal", va explicar Kardashian. La celebració va incloure balls, cinema a la platja i passejos en caiac.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

"Soc conscient de fins a quin punt això és inaccessible per a la majoria de gent ara mateix, per això recordo humilment que privilegiada que és la meva vida", deia Kardashian. Les seves excuses, però, no van calmar els ànims dels usuaris de Twitter. "Si realment entenguessis com n'ets de privilegiada no ho hauries compartit perquè tots els que són menys privilegiats que tu ho veiessin", li replicava una internauta.