Sotheby's subhastarà unes vambes de Michael Jordan del 1985 per més de 90.000 euros

La casa Sotheby's subhastarà el 17 de maig unes icòniques sabatilles esportives Nike Air Jordan 1S amb les quals la llegenda del bàsquet Michael Jordan va jugar diversos partits el 1985 i que estan autografiades amb retolador permanent, per un preu de sortida d'entre 92.300 i 138.500 euros. En una nota, Sotheby's indica que aquest parell de sabatilles fetes exclusivament per a l'estrella dels Chicago Bulls estarà entre les més valuoses de tota la història, al costat del rècord marcat el 2019 per les Nike Moon Shoe (403.000 euros), que van superar el rècord previ del 2017 d'unes altres sabatilles de Jordan, les Converse (175.500 euros) amb les quals va jugar la final olímpica del 1984, abans d'entrar a la NBA i, per tant, d'iniciar el seu idil·li amb Nike.

Les Nike Air Jordan 1S, amb els seus característics colors vermell i blanc i el símbol de la marca en negre, van marcar un precedent pel que fa a sabatilles personalitzades per a jugadors de bàsquet, ja que després la coneguda firma de roba esportiva va crear edicions amb el nom de Kobe Bryant, Lebron James o Scottie Pippen. Jordan va portar aquestes sabatilles al principi de la seva carrera, fins al 29 d'octubre del 1985, quan es va trencar el peu i va estar 64 partits sense jugar mentre es recuperava. Al tornar es va calçar versions modificades de les Air Jordan 1.

D'acord amb Sotheby's, l'article té detalls especials com els cordons vermells, els senyals de l'ús continuat, un codi que revela l'any i mes en què van ser produïdes i el rètol " player sample" (exemplar per a jugador), que mostra que van ser manufacturades per a Jordan. L'article pertany a la col·lecció de Jordan Geller, fundador del primer museu del món dedicat a les sabatilles d'esport, el ShoeZeum, i surten a subhasta coincidint amb el 35è aniversari de la seva creació i la recent emissió del documental The last dance, centrat en la temporada 1997-98 dels Chicago Bulls i la carrera de Jordan.

Finalment, Sotheby's assenyala que les Nike Air Jordan 1S són les sabatilles "més icòniques i desitjades de tots els temps" i va assegurar que "fanàtics i col·leccionistes de tot el món van al ShoeZeum a admirar-les, perquè són la joia de la corona del museu". "Tenir aquest parell ha estat realment un plaer, i amb l'excitació al voltant de Michael Jordan i The last dance la meva dona i jo vam decidir que era moment de deixar que les sabatilles trobessin una nova llar", ha afegit.