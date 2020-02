La tempesta 'Dennis' inunda una part de la mansió anglesa de George Clooney

La tempesta Dennis no perdona ningú, sigui qui sigui. George Clooney i la seva dona, Amal, no s’han escapat dels efectes contundents d’aquesta tempesta que diumenge va causar estralls al Regne Unit. Una part de la luxosa mansió que el matrimoni té a Berkshire, a uns 60 quilòmetres de Londres, ha quedat inundada perquè és situada en una illa del Tàmesi, que s’ha desbordat en aquella àrea.

Segons alguns mitjans britànics, les parts més afectades de la casa, construïda al segle XVII i valorada en 12 milions de lliures, són la pista de tenis, un habitatge annex i la major part del jardí. Per sort per a ells, la pujada del nivell de l'aigua es va aturar a la porta de la casa principal del complex. L’actor i la seva dona es van traslladar al Regne Unit amb els seus bessons, Ella i Alexander, de dos anys i mig, el 2016. Abans d’anar-hi, hi van fer una generosa posada al dia que va implicar divuit mesos d’obres. La propietat és a tocar del castell de la sèrie d’època Downton Abbey.