L'ovni de la torre Hesperia de l'Hospitalet de Llobregat s'enlaira de nou

Els ovnis generen fascinació i rebuig a parts iguals. Potser per això, el que l’arquitecte Richard Rogers va projectar per a la planta 29 de l’Hotel Hesperia Tower de l’Hospitalet de Llobregat mai ha aconseguit el consens del gran públic. I això que va comptar amb un restaurant del multipremiat Santi Santamaria anomenat Evo, que va tancar fa cinc anys.

Després de l’extinta experiència de Santamaria, els gastrònoms de la capital catalana tenen ara una nova oportunitat per arribar-se de nou a Bellvitge i redescobrir la renovada cúpula. Els xefs Jon Giraldo i Jaime Lieberman, fundadors de l’Spoonik Club i més recentment de l’Anormal, hi acaben d’obrir l’Ovnew, una ambiciosa proposta gastronòmica que viatja per les cuines dels cinc continents en un menú que se serveix acompanyat d’un altre viatge. Aquest segon, multisensorial i immersiu. Tal com expliquen, “Ovnew genera una experiència completa, en la qual el sentit del gust es retroalimenta amb el de l’oïda i la vista”.

Des que s’entra al local, els futuristes tripulants de la nau espacial acompanyen els comensals durant una vetllada gastronòmica que té les 'performances', la música en directe, el cant, les coreografies i, sobretot, la llum i el so com a coprotagonistes dels plats. Amb unes imponents vistes de fons –la sala es troba a 105 metres d’alçada–, cada plat va acompanyat d’una representació artística, d’uns efectes sonors 3D –60 altaveus de tecnologia Sfëar– i d’uns efectes de llum –la cúpula està coberta de barres de 120 punts led– que converteixen el que seria una experiència gastronòmica en una experiència que ells han batejat com a "gastrosensorial" i que presenten com a “única al món”.

En l’icònic espai de vidre, amb capacitat per a 80 comensals i només obert a les nits, s’hi tasten una sèrie de platets a la cuina i després ja es passa a taula, on es degusta la major part del menú, de dotze plats i cinc postres. El primer plat està dedicat a reproduir un experiment basat en l’efecte bouba/kiki, descrit pel psicòleg Wolfgang Kohler el 1929 i en què cal associar diferents parts del plat a cadascun d’aquests dos noms.

651x528 Jaime Lieberman i Jon Giraldo, nous xefs del restaurant Ovnew, a l'hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet de Llobregat / OVNEW Jaime Lieberman i Jon Giraldo, nous xefs del restaurant Ovnew, a l'hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet de Llobregat / OVNEW

A continuació, el menú passa per Àsia, territori al qual es dediquen dos plats, el més llaminer dels quals es diu és una gamba de Palamós amb verd thai. La següent àrea geogràfica és l’Amazònia, a la qual es dediquen tres plats, entre els quals destaca una textura de iuca, un plat que gràcies als seus orígens llatinoamericans els dos xefs claven. Tot seguit venen tres plats dedicats a Aràbia, entre els quals resulten especialment notoris el coll de xai i el 'baba ganush' amb festucs. Posteriorment ve un bloc anomenat Gaia, especialment dedicat als vegetals i que serveix com a baló d’oxigen en l’últim tram del menú. El recorregut gastronòmic acaba a Europa, a la qual es dediquen les postres. La rebosteria més clàssica del vell continent es modifica amb picadetes d’ull a l’Amèrica llatina, com per exemple posar mango a un 'strudel', tres llets a un 'baba' –homenatge a la 'torta de tres leches' que es menja a tot Sud-amèrica– o fer una 'tatin' de papaia.

651x389 El plat anomenat Buba i Kiki, del menú degustació del restaurant Ovnew / OVNEW El plat anomenat Buba i Kiki, del menú degustació del restaurant Ovnew / OVNEW

El restaurant, que ofereix aquest menú per 160 euros sense maridatge, és la gran aposta de la cadena per revitalitzar el reclam del seu hotel, que a finals d’any es comercialitzarà com a Hyatt Regency. Tant és així que han invertit en la reconversió tecnològica del restaurant –sala i cuina– 600.000 euros. Jordi Ferrer, director executiu d’Hesperia Hotels & Resorts, és optimista: “Aquest projecte encaixa a la perfecció amb l’aposta estratègica de la companyia per donar valor als nostres hotels amb propostes innovadores”.