Un treballador de la reina Elisabet II li roba tota mena d'objectes de palau

Des del novembre de l'any passat fins a l'agost d'aquest 2020, Buckingham estava patint una sèrie de desaparicions d'objectes de valor que no sabien atribuir a ningú. Al final, però, l'autor no ha pogut aguantar la pressió i ha confessat. La sorpresa ha estat quan s'ha descobert que el lladre era una persona de total confiança de la reina d'Anglaterra, un majordom que feia cinc anys que treballava per a ella.

L'autor dels furts, assistent de càtering del Palau de Buckingham, es diu Adamo Canto i té 37 anys. Davant el Tribunal de Magistrats de Westminster, ha admès que va robar tot tipus d'objectes de la residència principal d'Elisabet II. Entre els objectes que es va emportar de palau hi ha fins i tot un àlbum de fotos fet en memòria del sopar d'estat que es va oferir en honor de la visita del president dels Estats Units, Donald Trump, al Regne Unit. En total, un centenar d'articles –medalles, fotografies firmades pels ducs de Cambridge i 77 objectes de la botiga de Buckingham–, alguns dels quals va aconseguir vendre per internet i amb els quals va guanyar 7.800 euros. En total, però, el conjunt ascendia a 110.000 euros, tal com informa Mail Online.

Els robatoris d'aquest servent de la reina, que amagava la majoria dels productes a la seva habitació de palau, es van intensificar durant l'etapa del confinament pel coronavirus, aprofitant una certa variació en les tasques que se'ls encomanava aquells mesos per tenir un accés més directe a algunes estances on hi havia els esmentats objectes. Ara el Tribunal Reial de Southwark haurà de dictar sentència per a Canto, que no es pot descartar que acabi rebent una sentència de presó.