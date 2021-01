El treballador que va robar al Palau de Buckingham, a presó

Adamo Canto, un ajudant de càtering que va treballar al Palau de Buckingham, ha sigut condemnat a vuit mesos de presó per haver robat de la residència reial medalles i fotos familiars que posteriorment va posar a la venda a eBay. Canto va arribar a sostreure 77 objectes, la majoria dels quals provenien de la botiga del Palau, però també de les habitacions privades dels treballadors, del magatzem del duc de York i de la botiga de la Queen's Gallery.

Entre els objectes que va robar hi havia fotografies firmades pels ducs de Cambridge o un àlbum de fotos del banquet celebrat durant la visita del matrimoni Trump al Regne Unit i que tenia un valor de 1.500 lliures. Entre les peces del seu botí també hi havia un bolígaf de la firma Tiffany, pijames de seda, uns botons de puny i un telèfon Samsung fabricat en exclusiva per al duc de York. Durant el judici també s'ha provat que va robar una medalla del Reial Orde Victorià d'un general.

A principis de desembre el treballador va reconèixer haver agafat "una quantitat significativa" d'objectes, alguns dels quals van ser trobats a la seva habitació al Palau de Buckingham, on treballava des del 2015.