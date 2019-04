L’última trobada dels actors de ‘Joc de trons’

Un Tron de Ferro gegant, de deu metres d’altura i nou tones de pes, va presidir dimarts i dimecres l’entrada del Rockefeller Center de Nova York. Era el preludi de l’acte que va tenir lloc dimecres a la nit a pocs metres de distància, al Radio City Music Hall: la 'première' de l’esperadíssima vuitena i última temporada de 'Joc de trons', que s’estrenarà a la HBO el 15 d’abril a la matinada (hora catalana).

Cap dels actors que participen a la sèrie (ni tan sols els molts que hi van deixar d’aparèixer fa temps a causa de la mort dels seus personatges) no es van voler perdre la festa, que els va permetre retrobar-se mesos després d’haver completat el rodatge dels últims episodis. “És molt dur. És trist i emocionant alhora veure’ns tots junts per última vegada”, va afirmar, mentre trepitjava la catifa vermella, Sophie Turner, que dona vida a Sansa Stark. L’actriu, de 23 anys, va explicar que entre els records “més bonics” que s’emporta de la sèrie hi ha els de tot l’equip “arraulit i tapat amb abrics intentant escalfar-se” durant els rodatges sota zero en paisatges glaçats d’Irlanda del Nord. “Aquella camaraderia que vam crear quan estàvem congelats i molls... Van ser els moments més emocionants, perquè va ser quan realment ens vam unir”, va afegir.

Un dels membres més joves del repartiment, Isaac Hempstead-Wright, que va començar a interpretar Bran Stark amb només 11 anys, va parlar sobre la dificultat de mantenir en secret les trames de l’última temporada, que es va començar a rodar l’octubre del 2017. “Durant un any i mig he hagut d’estar-les amagant. Recordo que quan vaig llegir el guió pensava que tant de bo no tingués aquella informació al cap”. L’únic petit espòiler el va deixar anar Pilou Asbaek (Euron Greyjoy), quan va dir: “Probablement soc l’únic que té un final feliç”.

D'aquí deu dies es començaran a revelar tots els secrets dels últims sis capítols de 'Joc de trons'.