L’illot eivissenc de Tagomago, en venda per 150 milions

L’illot eivissenc de Tagomago sempre ha sigut font de polèmica en la política de la gran pitiüsa i no es pot descartar que així segueixi sent encara que ara canviï de mans. Segons informaven mitjans d’Eivissa ahir, aquest illot situat a només un quilòmetre de distància de l’illa gran s’ha posat a la venda per 150 milions d’euros, una quantitat proporcional a les enormes exclusivitats que ofereix.

Entre d’altres, l’illa serà el jardí privat del seu amo, que adquirirà els seus 600.000 metres quadrats, el far de principis de segle XX que hi ha en un extrem i la casa que hi ha al centre, una enorme mansió amb cinc habitacions dobles amb bany, una piscina de 25 m 2 i jacuzzi. L’illot de luxe també compta amb un embarcador privat, cinc amarratges i un heliport que permeten arribar-hi als seus acabalats hostes, que fins ara hi podien anar llogant-la, pagant entre 100.000 i 250.000 euros a la setmana.

L’illot, que estava gestionat per l’empresari alemany Matthias Kühn, conegut per ser parella de la vedet retirada Norma Duval, ha sigut motiu de polèmica en moltes ocasions perquè està declarat Àrea Natural d’Especial Interès del més alt nivell de protecció, forma part de la Xarxa Natura 2000, és zona d’especial protecció per a les aus i també Lloc d’Interès Comunitari. Gràcies a tot això, qualsevol petita acció a l’illa està controlada al mil·límetre. Tant és així que Kühn va ser condemnat el 2018 a sis mesos de presó per haver-hi fet obres il·legals com empedrar alguns camins.

Tagomago, l’únic illot habitable en venda de la costa espanyola, també és conegut per les visites de famosos que ha rebut. Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Elizabeth Hurley o Gareth Bale són alguns dels seus il·lustres visitants.