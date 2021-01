La viuda de Bowie el recorda en el cinquè aniversari de la seva mort

Quan es compleixen cinc anys de la mort de David Bowie a causa d'un càncer de fetge, la seva viuda, la model Iman, ha volgut recordar-lo en una entrevista a l'edició britànica de la revista Harper's Bazaar. "El David està en els cors i les ments de tot nosaltres cada dia", assegura la supermodel sobre com ha afectat la família la desaparició del cantant. Iman explica que, cinc anys després de la mort del seu marit, està convençuda que mai més es tornarà a casar. "Era amor verdader. La meva filla em va preguntar si alguna vegada em tornaria a casar i li vaig «mai»", explica a l'entrevista.

Iman i David Bowie es van conèixer l'any 1990 a través d'un amic en comú. Dos anys més tard es casaven i el 2000 naixia la seva filla, Lexie. Bowie ja tenia un fill, Duncan Jones, nascut del seu primer matrimoni amb Mary Angela Barnett. "Érem un matrimoni normal i corrent. Ell era un cavaller molt afectuós i divertit. Tothom en parla com una persona futurista, però no, no ho era, el que més li agradava era anar amb un vestit de tres peces clàssic", explica Iman, de 65 anys. La supermodel també recorda que la seva vida a Nova York era la d'un matrimoni qualsevol, que anava a buscar la seva filla a l'escola cada dia. "Tant de bo haguéssim tingut més anys".

Tot i trobar a faltar el seu marit, Iman assegura que la presència de Bowie encara és molt viva. "S'amaga a simple vista, però els seus fans segueixen aquí i la seva música continua sent rellevant", argumenta.