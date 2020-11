La viuda de Sean Connery explica que l'actor "dormia durant dies per intentar oblidar" la seva situació

Micheline Roquebrune, la pintora francomarroquina amb qui Sean Connery va compartir els últims 45 anys de la seva vida, ha concedit una entrevista a la revista francesa Paris Match en la qual recorda com ha sigut l'última etapa de la vida de l'actor escocès, mort el 31 d'octubre als 90 anys. L'esposa de Connery des del 1975 afirma que ara està tranquil·la de saber que el mític intèrpret de James Bond ja no pateix. "No va tenir una bona salut durant els últims quatre anys. Patia demència senil i era conscient de la seva condició. Això el feia molt infeliç. Estava avorrit de tot. Dormia durant dies per intentar oblidar. En moments de lucidesa em deia que ja n'havia tingut prou i que volia acabar. Em trencava el cor veure'l així. Allò no era vida. Al final, li pregava al metge que li donés marihuana, qualsevol cosa per sentir-se una mica més feliç", relata la viuda.

L'artista confessa a l'entrevista que li ha sabut molt greu no haver pogut fer més pel seu marit, i també dubta de si va fer el correcte. "Quan el vaig portar a la clínica per a una revisió fa uns quatre anys, el metge em va dir que el Sean no duraria gaire. L'únic que podia salvar-lo era posar-li un marcapassos. Li vaig dir que ho fes. I ara que ho penso, no sé si vaig prendre la decisió correcta perquè només va fer que es perllongués més el seu patiment", exposa.

Stéphanie Renouvin, neta política de Connery, va ser qui va donar a conèixer públicament la defunció de l'actor. "Quan va deixar de fer de James Bond va voler demostrar que era alguna cosa més que un bonic somriure, uns ulls maliciosos i seductors...", va expressar llavors la també periodista, que va afegir: "L'únic consol que tenim és que va morir a la nit. Tranquil·lament. El seu últim alè va ser a la matinada. Una mort molt bonica".

El funeral de l'actor va ser cridaner per a molta gent perquè va incloure la incineració de les seves restes a les Bahames. "El Sean no era creient i jo tampoc. Les seves cendres són a casa meva, en una urna. Quan passi la pandèmia tirarem part de les cendres al camp de golf de Lyford Cay i una altra part a Escòcia, al de Saint Andrews", assegura Roquebrune, que també aprofita l'entrevista per rectificar una certa imatge d'arrogància de l'actor que des del seu punt de vista s'havia creat al seu voltant. "No podia suportar la injustícia. Era una persona innocent. Un bon home, incapaç de matar una mosca. L'han enganyat molt al llarg de la vida", conclou l'artista, que tanca l'entrevista revelant que Connery "ha donat tot el seu patrimoni a una organització benèfica escocesa que s'ocupa de nens que no poden pagar-se una educació".