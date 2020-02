La neta gran de la reina Elisabet rebutja confinar-se tot i haver estat al nord d'Itàlia

Zara Phillips, la neta gran de la reina Elisabet II i del duc d'Edimburg, i el seu marit, Mike Tindall, van estar esquiant a Bormio la setmana passada. El seu pas per aquesta zona del nord d'Itàlia afectada per les restriccions del coronavirus no ha estat exempt de polèmica, ja que al tornar a casa la parella s'ha negat a confinar-se a casa, tal com recomanen les autoritats.

La filla de la princesa Anna i el seu espòs han decidit no seguir la recomanació, segons The Guardian, i fan vida normal. De fet, està prevista la seva assistència el 9 de març al dia de la Commonwealth, on podrien contagiar els ciutadans que els van a saludar i, fins i tot, els membres de la família reial britànica, entre els quals hi ha la reina, que és evidentment població de risc. El portaveu de la família reial britànica ha ressaltat que la parella ha complert amb els protocols de seguretat, però que com no presenten símptomes no cal que es quedin confinats.