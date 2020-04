Un petit èxode a París pel coronavirus

El coronavirus ha buidat els carrers de París. I no és només perquè els veïns hagin reduït el seu tràfec, amatents a les mesures de restricció dictades per frenar l'epidèmia o temerosos d'un covid-19 que aquest dimecres s'ha emportat la vida de 541 persones més al país, amb un total que s'acosta als 11.000 morts. Es calcula que un de cada 10 residents, aproximadament el 12% dels censats, van abandonar la capital francesa justament els dies en què el govern d'Emmanuel Macron va anunciar un paquet d'iniciatives per evitar els trasllats innecessaris. Això suposa al voltant de 190.000 persones. La xifra es dispara en 10 punts, fins al 23%, si es compta els que no hi tenen el domicili fixat oficialment, com els estudiants, per exemple, o els estrangers.

L'Institut Nacional d'Estadística ha posat xifres a les imatges d'estacions d'autobusos i trens plenes de viatgers amb maletes en els primers dies de confinament, que la premsa local ha batejat com un "petit èxode". Ha fet les projeccions a partir de les dades obtingudes dels clients de la companyia Orange. I cap a on han anat els parisencs? A les regions perifèriques de la Normandia, la Borgonya o Bretanya, entre altres departaments. La majoria han tornat a les seves poblacions d'origen, però també n'hi ha que han buscat en la segona residència un lloc per passar les setmanes de restriccions, lluny dels espais petits dels pisos de la ciutat i ignorant les recomanacions de no anar a regions més desprotegides sanitàriament.

Més enllà del 15 d'abril

A pocs dies que Emmanuel Macron comparegui dilluns en horari de màxima audiència per la cadena pública de televisió, l'Elisi ha avançat que el confinament "s'estendrà" més enllà del 15 d'abril, però no ha especificat quant temps més. El president explicarà quines són les noves mesures en la lluita contra l'epidèmia durant les pròximes setmanes.