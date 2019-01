Més de 41 milions de nens necessiten ajuda humanitària

"A Síria hi ha més de quatre milions de nens que tenen 8 anys o menys, és a dir, que han passat tota la seva vida en guerra, i quatre milions més que són adolescents i per tant han passat la meitat de la seva existència també en guerra", explica des de Damasc, en connexió per Skype amb Barcelona, el coordinador de l'Unicef a Síria, Fran Equiza.

La crisi siriana, amb més de 6,2 milions de desplaçats interns i 5,7 milions de refugiats fora del país (la meitat menors d'edat), és encara la principal emergència de la infància que atén l'Unicef al món. Però no és pas l'única. La guerra i la desnutrició al Iemen, els conflictes i l'Ebola a República Democràtica del Congo, la crisi al Sudan del Sud i la persecució dels rohingyes refugiats a Bangladesh completen la llista de les cinc principals emergències humanitàries que afecten la infància avui dia, tot i que les crisis humanitàries que atén l'Unicef cada any són unes 300.

En total, 41 milions de nens al món necessiten ajuda urgent i la feina de l'Unicef per atendre aquests infants i les seves famílies, en total 73 milions de persones de 59 països, requereixen per a aquest 2019 més de 3.900 milions de dòlars, la xifra més alta dels últims anys. El 88% d'aquests fons es preveu que vagin a parar a països en conflicte. Això si s'aconsegueix assolir la xifra, ja que l'any passat l'Unicef no va aconseguir recaptar ni la meitat del que demanava, que eren 3.810 milions: només van arribar fons per cobrir el 49% d'aquesta xifra.

"Aquest 2019 hi ha més països en conflicte armat que mai en els últims 30 anys", alerta la directora del Comitè de l'Unicef a Catalunya, Quima Oliver. "Una situació que lamentablement fa que per tercer any consecutiu tornem a batre rècords en petició de fons", afegia, durant la presentació de l'informe anual sobre ajuda humanitària internacional de l'organització.

La major part dels fons que demana l'Unicef són per atendre la crisi a Síria, que ha deixat 5,6 milions d'infants dependents de l'ajuda humanitària, i l'organització humanitària necessitarà uns 1.316 milions de dòlars aquest 2019. La guerra al Iemen, on hi ha dos milions de nens que necessiten ajuda alimentària, molts dels quals estan en situació greu de desnutrició, requerirà 542 milions; un cas que va seguit de la República Democràtica del Congo, amb una crida de 326 milions; el Sudan del Sud, amb 179 milions; i la crisi del rohignyes a Bangladesh, amb una necessitat de 152 milions més.

"A la República Democràtica del Congo l'escalada de violència dels últims mesos és brutal i a això s'hi sumen dos brots d'Ebola, un dels quals encara està actiu, amb 628 casos detectats, dels quals 166 són nens, i 329 ja han mort", explica Lorena Cobas, responsable d'emergències de l'Unicef.

651x366 Més de 41 milions de nens necessiten ajuda humanitària / Mohammad Ponir Hossain / Reuters Més de 41 milions de nens necessiten ajuda humanitària / Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Cobas ha treballat també a la República Centreafricana, un país que porta tres anys immers en una cruenta guerra i on el 70% dels nens necessiten ajuda humanitària, però que com una de tantes crisis oblidades no va aconseguir l'any passat tots els fons que demanava per atendre l'emergència.

L'Unicef va aconseguir alliberar 13.000 nens soldat centreafricans, dels quals 3.000 eren nenes, "però malauradament la falta de fons ha fet que el 30% d'aquests nens no puguin anar a grups d'integració, un pas indispensable sense el qual corren el risc de tornar a ser captats pels grups armats perquè no tenen enlloc més on anar", explica Cobas. El país només va aconseguir el 38% dels fons que demanava per al 2018. Altres països, de fet, no van arribar a recaptar ni un terç del que necessitaven: a Uganda només hi va arribar el 17% del que es demanava, a Corea del Nord el 30% i a Nigèria, on Boko Haram ha segrestat centenars de nenes, un 36%.

Els fons de l'Unicef provenen de governs estatals i de donacions privades, tant de socis com d'aliances amb empreses o grups privats. "El problema és que moltes de les donacions van marcades per a països concrets, i demanem que no sigui així per poder destinar-les allà on es necessiti en cada moment, perquè saber per on retallar quan no arriben els fons és una decisió molt dura de prendre", relata.

651x366 Més de 41 milions de nens necessiten ajuda humanitària / Jose Cabezas / Reuters Més de 41 milions de nens necessiten ajuda humanitària / Jose Cabezas / Reuters

Als infants de tots aquests països, víctimes de la guerra i la fam, l'Unicef els proveeix educació, sanejament i aigua potable, alimentació i serveis bàsics de salut, però també atenció psicològica i psicosocial per fer front als traumes que han hagut de patir.

Però enmig de països en guerra, aquesta feina no és gens fàcil. "Lamentablement tots els actors en el conflicte sirià ens impedeixen l'accés i ens dificulten fer arribar l'ajuda humanitària a la població", explica Equiza des de Síria, on a més els bàndols armats no han tingut cap mena de respecte per la infància i han bombardejat escoles i hospitals, ja que els han convertit en objectius de guerra.