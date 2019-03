8-M: Una protesta global

Kènia, Indonèsia, Filipines, Índia, Bolívia, Iraq, Turquia, Israel, França, Estats Units, Algèria... La llista podria ser interminable. La protesta aquest divendres va ser realment global. Hi van participar més o menys manifestants, amb més o menys dificultats, però es pot dir que a gairebé a tots els racons del món les dones van sortir al carrer per fer sentir la seva veu i reivindicar els seus drets.

Fins i tot a la província indonèsia d’Aceh, que és l’única del país que es regeix per la llei islàmica, més d’un centenar de dones es van manifestar ahir contra la violència sexual i a favor de més representació femenina en la política. O a Jerusalem, on un grup d’activistes del col·lectiu feminista jueu Dones del Mur van acudir a resar en veu alta i amb la Torà al Mur de les Lamentacions, en contra del que defensen els jueus ultraortodoxos, que consideren que aquest lloc sagrat ha de ser un espai reservat per als homes. De fet, milers d’ultraortodoxos van interrompre de forma violenta l’oració de les dones, colpejant-les i empenyent-les. Almenys dues dones van resultar ferides i la policia va haver d’intervenir.

També a Turquia les forces de seguretat van actuar, però per carregar contra les manifestants. Els agents van fer servir gasos lacrimògens i pilotes de goma per dispersar una multitudinària manifestació a Istanbul, malgrat que es va tractar en tot moment d’una marxa pacífica amb el lema “No tenim por”. Els agents, però, van voler evitar que les manifestants accedissin a l’avinguda Istiklal, que és la principal artèria comercial i d’oci de la ciutat, i allà van iniciar les càrregues. La policia també va intervenir a l’Azerbaidjan, però allà ni tan sols va permetre l’inici de la manifestació. Els agents es van desplegar a la plaça de la ciutat de Bakú, on s’havia convocat la protesta, i van impedir a les dones accedir-hi.

“Mascle feixista”, “Misògin” i “Neoliberal”. Així és com van titllar ahir les milers de manifestants que van sortir al carrer a Manila el president filipí, Rodrigo Duterte, fartes d’una situació que ja consideren insostenible. “La violència sexual a les Filipines ha crescut un 153% des que Duterte és al poder [des del juliol del 2016]”, va denunciar Joms Salvador, la secretària general del grup feminista Gabriela, un dels col·lectius convocants de la protesta.

El secretari general de l’ONU, António Guterres, va afirmar ahir: “La nostra cultura dominada pels homes ha ignorat, silenciat i oprimit les dones per segles i fins i tot mil·lennis”. Les dones van clamar ahir al carrer que ja en tenen prou.