“L’ADN de rata a les vacunes” estén el xarampió a Nova York

El Manual per a una vacunació segura sembla innocu. És una revista per als pares que volen criar nens sans. Però a les seves 40 pàgines hi ha falsos avisos que les vacunes causen autisme i contenen cèl·lules de fetus humans avortats. “La nostra opinió és que no hi ha més amenaça per a la salut pública que les vacunes”, conclou la publicació, en contradicció amb el consens científic general en favor de les vacunes. El manual, creat per un grup anomenat Pares que Eduquen i Defensen la Salut Infantil (PEACH, per les sigles en anglès), està dirigit als jueus ultraortodoxos, les comunitats dels quals són avui a l’epicentre d’un dels brots de xarampió més importants de les últimes dècades als EUA.

Dimarts, l’alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va declarar l’emergència de salut pública en diverses zones de Brooklyn en un esforç per contenir la propagació del xarampió en els barris ultraortodoxos. Va dir que es requeriria que les persones no vacunades rebessin la vacuna contra el xarampió o se’ls imposaria una multa de 1.000 dòlars.

Al desembre, Nova York va prohibir l’admissió a les escoles dels nens sense vacunar, però la mesura no es va complir. Ahir, l’Ajuntament amenaçava amb tancar temporalment les ieixivàs (escoles jueves) que no acatessin aquesta decisió.

A la ciutat de Nova York s’han confirmat 285 casos de xarampió des que el brot va començar a la tardor, 21 dels quals van requerir hospitalització, inclosos cinc ingressos a la unitat de cures intensives. A tot el país hi ha hagut 465 casos de xarampió des de començaments d’any, amb 78 casos nous només l’última setmana. La malaltia s’havia donat per erradicada el 2000.

Informació falsa

El manual de PEACH, que inclou cartes signades per rabins, s’ha convertit en un dels principals vehicles per a la desinformació entre els grups ultraortodoxos. El seu missatge s’ha propagat a través de grups de xat i altres mitjans. “Les vacunes contenen ADN de mico, rata i porc, així com sèrum sanguini de vaca, tot prohibit per al consum segons la llei dietètica kosher ”, deia en un correu electrònic Moishe Kahan, editor de la revista Peach. Les vacunes es conreen sovint en un cultiu de cèl·lules animals, però el producte final està altament purificat. La majoria dels rabins ultraortodoxos prominents coincideixen que les vacunes són kosher i exhorten els jueus a vacunar-se.

Segons algunes estimacions, hi ha uns 300.000 jueus ultraortodoxos a Nova York, la majoria als barris de Williamsburg i Borough Park, de Brooklyn, i al comtat de Rockland. La majoria dels jueus ultraortodoxos afirmen que mai no anirien en contra dels consells dels metges i els funcionaris de salut . “No entenc que algú no es vacuni”, diu Abe Kornbluh, un veí del barri.

Però hi ha desenes de nens malalts, els pares dels quals han amagat el diagnòstic de xarampió dels seus fills. I mentre els funcionaris públics s’esforcen per frenar aquesta malaltia altament contagiosa, grups com PEACH, amb membres majoritàriament anònims i amb el suport d’organitzacions nacionals contra les vacunes, intensifiquen el seu missatge.

Des del departament de Salut de l’Ajuntament de Nova York estan preocupats perquè han rebut informacions que apunten a l’existència de “festes” perquè els nens agafin el xarampió (com es feia abans de les vacunes) en la creença que és millor que emmalalteixin sent petits perquè així seran immunes quan siguin adults. La Pasqua jueva comença divendres, i també es tem que les trobades familiars i els viatges d’alguns dels jueus ortodoxos a Israel provoquin nous casos.

En una conferència sobre la vacunació al comtat de Rockland, una mare jueva va explicar que cap dels seus tres fills estava vacunat i que tots havien tingut feia poc el xarampió. La dona, que va parlar des de l’anonimat per por d’haver de pagar una multa, va dir que no va informar dels casos als metges i que els nens es van recuperar en qüestió de dies. “El cos no és una màquina, una cosa que reacciona de determinada manera davant de les toxines. Conec de primera mà molts casos de SIDS (síndrome de la mort sobtada infantil per les sigles en anglès) després que el nen es vacunés”, va afegir. Molts estudis conclouen que les vacunes no causen la mort sobtada.