Ábalos respon al Papa sobre l'Open Arms: "És injust tenir una mirada parcial"

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha respost aquest dilluns les crítiques del Papa, en una entrevista a La Sexta, en la qual va carregar contra el bloqueig del vaixell de salvament Open Arms al port de Barcelona, per part del seu ministeri. "És injust tenir un a mirada parcial", ha considerat el també secretari d'Organització socialista, que ha afirmat que el seu executiu "és el que més activament està salvant vides al mar" .

Ábalos ha afirmat que l'executiu treballa "en l’àmbit de la nostra responsabilitat" i ha recordat que aquesta "no és mundial", en al·lusió a la petició de l'ONG de fer tasques de salvament fora de les aigües espanyoles. "Estem rescatant milers i milers de persones a l’estret, que és la zona de responsabilitat a Espanya. És injust que hi hagi aquestes crítiques per a un vaixell", ha considerat.

Segons el seu relat, no poden donar permís per salpar a l'Open Arms perquè els ports de destí no els admeten i "no es pot transportar si no es pot deixar al primer port segur, i això exigeix que els altres països ho permetin". En una clara al·lusió a Bergoglio, Ábalos ha afirmat que "hauria estat més correcte i equilibrat cridar l’atenció dels països que n estan oferint salvament que d’aquell que sí que l’està oferint".